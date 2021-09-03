Стало відомо, хто замінить Тіну Кароль у популярному шоу 1+1

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль із закінченням шоу Голос в 2021 році припинила співпрацю з каналом 1+1, і керівництво знайшло нову ведучу бекстейджу на шоу Танці з зірками. Раніше Gold Room був на співведучій Юрія Горбунова Тіні Кароль.

Як повідомляє ТСН, на презентації нового сезону Танців з зірками представили нову ведучу, яка раніше була запрошеною зіркою для зустрічі зірок на балконі після танців.

Співачку Тіну Кароль на шоу Танці з зірками замінить модель і актриса Іванна Онуфрійчук.

Крім того, про своє підвищення Онофрійчук розказала в Instagram сторіз.читайте такожМаскарад 2 сезон - дата виходу шоу, учасники та містичні герої

"Неймовірна честь стати обличчям голдрума. Я обіцяю, що я не підведу і обіцяю, що паркет і голдрум в цьому сезоні буде не таким, як завжди. І дуже чекаю на твою підтримку, Юра", - сказала Онуфрійчук.

Іванна Онофрійчу - що відомо

Модель і ведуча Іванна Онофрійчук заміжня. Її чоловік - бізнесмен з Казахстану - Алмаз, весілля вони зіграли в Туреччині влітку 2021.

Іванна Онофрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk/

Іванна Онфрійчук народилася у Вінницькій області. З 2018 року веде телешоу Без краватки, в рамках якої спілкується з відомими та успішними чоловіками. Студію програми відвідали дизайнер Артем Климчук, ресторатор Максим Радуцький, дизайнер Олексій Залевський, найсильніша людина світу Василь Вірастюк.