Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу

Герцоги Кембриджські відреагували на поповнення в родині відразу після дзвінка принца Гаррі.
4 червня народилася донька принца Гаррі і Меган Маркл, і відразу після цього принц подзвонив рідним, а також відправив фото дочки.
Розчулені родичі привітали його з поповненням, і навіть приготували сюрпризи.
Згідно з повідомленнями, королева була однією з перших, кому Гаррі і Меган подзвонили після народження дочки Лілі. Джерело повідомило журналу In Touch, що монарх отримала фото немовляти однією з перших.
Герцог і герцогиня Кембриджські відправили Лілі подарунок після того, як дізналися про її народження, повідомляє US Weekly Magazine.
"Вона відклала драму (з інтерв'ю) в сторону", - повідомив інсайдер.
Повідомлення, опубліковане Вільямом і Кейт на їхніх сторінках в соціальних мережах, свідчило: "ми всі раді щасливою новини про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган і Арчі".читайте такожСтало відомо, чи прийняла Єлизавета II скандальне ім'я дочки Меган Маркл
Фотографія малятка Лілі ще не опублікована, але офіційна заява з'явилася на веб-сайті Archewell разом з повідомленням від Гаррі і Меган, в якому говорилося: "4 червня ми були благословенні появою нашої дочки Лілі".
Сварка Кейт Міддлтон і Меган Маркл - що відомо
- Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.
- Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.
- Принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів.
- Дядько Кейт Міддлтон оголосив ворожнечу Меган Маркл до смерті за інтерв'ю Опре Вінфрі.