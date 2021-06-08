Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу

Кейт Міддлтон / Getty Images

4 червня народилася донька принца Гаррі і Меган Маркл, і відразу після цього принц подзвонив рідним, а також відправив фото дочки.

Розчулені родичі привітали його з поповненням, і навіть приготували сюрпризи.

Згідно з повідомленнями, королева була однією з перших, кому Гаррі і Меган подзвонили після народження дочки Лілі. Джерело повідомило журналу In Touch, що монарх отримала фото немовляти однією з перших.

Герцог і герцогиня Кембриджські відправили Лілі подарунок після того, як дізналися про її народження, повідомляє US Weekly Magazine.

"Вона відклала драму (з інтерв'ю) в сторону", - повідомив інсайдер.

Повідомлення, опубліковане Вільямом і Кейт на їхніх сторінках в соціальних мережах, свідчило: "ми всі раді щасливою новини про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган і Арчі".читайте такожСтало відомо, чи прийняла Єлизавета II скандальне ім'я дочки Меган Маркл

Фотографія малятка Лілі ще не опублікована, але офіційна заява з'явилася на веб-сайті Archewell разом з повідомленням від Гаррі і Меган, в якому говорилося: "4 червня ми були благословенні появою нашої дочки Лілі".

Сварка Кейт Міддлтон і Меган Маркл - що відомо