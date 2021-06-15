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Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса

15 червня 2021, 08:32

Син покійного, Грег Чапкіс, в найдрібніших деталях описав, де саме і з якою процедурою буде похований легендарний український танцюрист і хореограф.

Чапкіс
Григорій Чапкіс / УНІАН

Похорон легендарного хореографа, танцюриста і судді шоу Танці з зірками каналу 1+1 Григорія Чапкіса відбудуться 18 червня нинішнього року. Про це написав син покійного Грег на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Церемонія прощання з хореографом пройде в Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00. Поховають же Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві.

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Нагадаємо, раніше відомий український хореограф, суддя шоу Танці з зірками Григорій Чапкіс помер.

Легендарний хореограф пішов з життя у віці 91 року.

Відомо, що Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією.

Перед Новим роком його виписали з лікарні, але через тиждень Чапкіс знову виявився госпіталізований. Як виявилося, він не до кінця вилікував запалення легенів.

Instagram Григорій Чапкіс
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