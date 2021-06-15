Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса

Син покійного, Грег Чапкіс, в найдрібніших деталях описав, де саме і з якою процедурою буде похований легендарний український танцюрист і хореограф.
Похорон легендарного хореографа, танцюриста і судді шоу Танці з зірками каналу 1+1 Григорія Чапкіса відбудуться 18 червня нинішнього року. Про це написав син покійного Грег на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Церемонія прощання з хореографом пройде в Клубі Кабінету міністрів з 11:00 до 13:00. Поховають же Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві.
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Нагадаємо, раніше відомий український хореограф, суддя шоу Танці з зірками Григорій Чапкіс помер.
Легендарний хореограф пішов з життя у віці 91 року.
Відомо, що Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією.
Перед Новим роком його виписали з лікарні, але через тиждень Чапкіс знову виявився госпіталізований. Як виявилося, він не до кінця вилікував запалення легенів.