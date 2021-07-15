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Стало відомо, чим зайнялася Віка з НеАнгелів після розпаду групи

15 липня 2021, 19:29

Співачка розповіла, на що планує направити свою енергію після розставання з дуетом.

Віка Смеюха
Віка Сміюха / instagram.com/vikanablack

У березні 2021 стало відомо, що група Неангели роспалася. Слава Камінська почала сольну кар'єру, і її колега Вікторія також продовжує кар'єру співачки.

Вікторія Сміюха під псевдонімом VIKTORIA вже випустила дебютну композицію з символічною назвою Ми не ангели. До речі, з музичним стилем артистка не стала експериментувати. Як повідомили Главреду на Новому каналі, за лаштунками шоу Хто зверху? (Новий канал) Вікторія зізналася, що продовжить співати про жінок і їх долю.

"У дебютній пісні я зберегла траєкторію драматичної спрямованості, що робить її подібною "неангельській", – розповідає співачка. - Підсумувала фінал кар'єри в групі і ознаменувала старт сольної творчості. Наступні композиції будуть іншими. Збираюся експериментувати, адже хочу продемонструвати всі грані свого голосу. Я співаю душею, тому хочу її оголити перед глядачем".

Незабаром шанувальники почують нові пісні, які будуть наповнені духовним змістом.

Віка Смеюха
Віка Сміюха / Новий канал

"Я торкаюся струн душі, коли вірші моїх пісень лягають на музику, - каже співачка. - Співаю про те, що близько людям, зокрема – жінкам. Це оди про любов і труднощі, які виникають, коли люди люблять".

Віка Сміюха з'явиться в нових випусках шоу Хто зверху?, яке зараз знімає Новий канал.

Поки що точна дата виходу нового сезону Хто зверху? у 2021 році - невідома.

Вікторія Смеюха новини шоу бізнесу
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