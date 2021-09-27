Терміново викликали швидку: зірковому учаснику Танців з зірками прямо на паркеті стало погано

Фагот і Катерина Трішина / скріншот

Відомому співакові і учаснику групи ТНМК Олегу Фаготу стало погано під час ефіру Танців з зірками на 1+1.

Як стало відомо під час прямого ефіру, музиканту потрібно було виходити на паркет, але йому стало погано і довелося викликати медиків.

Як виявилося, у Фагота піднявся тиск. Про це глядачам розповів ведучий шоу Юрій Горбунов, перервавши ефір на блок реклами.

Лікарі попросили Фагота не виступати, але він їх не послухав і продовжив участь у програмі тим самим не зірвав прямий етер.

Він зі своєю партнеркою Катериною Трішиною виконали пасодобль.

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Після виступу глядачі вибухнули оплесками і скандували: "Браво".

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Судді Танців з зірками також похвалили Фагота за те, що він все ж вийшов танцювати. Виступ пари оцінили в 29 балів з 40.

Нагадаємо, що в четвертому ефірі Танців з зірками паркет покинули актор і стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова. Ця пара отримала найменше голосів від телеглядачів.