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"Спасибі, Росія! Спасибі, Одеса": легендарний режисер оскандалився на Одеському кінофестивалі

22 серпня 2021, 09:43

Легендарний режисер Террі Гілліам, отримуючи нагороду за внесок у світове кіномистецтво від організаторів заходу, потрапив у великий конфуз.

Гілліам
Террі Гілліам / ua.depositphotos.com

Легендарний американо-британський режисер, сценарист і актор Террі Гілліам (відомий за фільмами "Дванадцять мавп", "Брати Грімм", "Страх і огида в Лас-Вегасі", а також у роботі в комік-трупі Монті Пайтон) потрапив у конфуз зі скандальним присмаком ‒ під час вручення йому нагороди Одеського міжнародного кінофестивалю.

Завдяки за нагороду за внесок у світове кіномистецтво від організаторів заходу, Гілліам крикнув зі сцени "Cпасибі, Росія! Спасибі, Одеса".

Коли йому вказала на кричущу помилку ведуча урочистої церемонії закриття фестивалю-актриса і телезірка Яніна Соколова, 80-річний режисер Гілліам спробував порозумітися.

Як сказав режисер, він просто розгубився, знаючи, що автор легендарного фільму "Броненосець "Потьомкін"" Сергій Ейзенштейн був радянським режисером. Також, за його словами, його "збила з пантелику особлива атмосфера кіно і Потьомкінських сходів" і він "втратив зв'язок з реальністю".

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Нагадаємо, раніше легендарний режисер Квентін Тарантіно розповів про те, що збирається йти на "режисерську пенсію".

На даний момент він зняв дев'ять повнометражних фільмів і планує знімати десятий. Після чого і припинить назавжди режисерську кар'єру.

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