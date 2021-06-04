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Творці шоу випадково засвітили дату виходу Голосу країни 2022

4 червня 2021, 13:10

Організатори шоу Голос країни розсекретили дату прем'єри наступного 12 сезону проєкту.

Голос країни 2022
З'явилася дата виходу шоу Голос країни 2022 / 1+1

Тільки нещодавно закінчився 11 сезон проекту Голос країни, який відзначився великою кількістю пристрастей і невеликим скандалом.

У 2021 році шоу Голос країни покинула Тіна Кароль, яка була рекордсменкою за кількістю переможців. Вона запропонувала замінити себе Юлією Саніною, але поки що творці шоу не розкривають своїх планів і результатів переговорів.

Крім того, з 2020 року в тренерське крісло сів Діма Монатік, а з 2021 - Надя Дорофєєва і Олег Винник.

Після фіналу проекту в Мережі оновилася інформація про шоу - на Вікіпедії Голосу України з'явився 12 сезон. Дата виходу Голосу країни 2022 - 23 січня, а в тренерах вже вказана Юлія Саніна.

Останні сезони також виходили в передостанню неділю січня, а ось список тренерів поки що не виглядає достовірним.

На офіційних сайтах і сторінках в соцмережах шоу Голос країни поки що немає підтвердження нової інформації, але і немає офіційного спростування.

читайте такожЮлія Саніна відреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни

Голос країни 2022

Нагадаємо, у фіналі 11 сезону шоу після оголошення переможця Тіна Кароль взяла голос, і після подяки оголосила, що покине проект. Вона запропонувала каналу 1+1 взяти на її місце Юлію Саніну.

Нагадаємо, у фіналі шоу Голос країни 2021 переміг чемпіон Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський.

Тіна Кароль ще до фіналу вокального проекту зізналася, що подумувала про те, щоб завершити кар'єру співачки.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Тіна Кароль Надя Дорофєєва Юлія Саніна Дмитро Монатік Олег Винник новини шоу бізнесу
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