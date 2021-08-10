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Творці Кріпосної пояснили, навіщо замінили актрису головної ролі

10 серпня 2021, 14:14

У Мережі вже більше півроку обговорюють заміну актриси головної ролі в серіалі Кріпосна.

Кріпосна 2 сезон
Серіал кріпосна / СТБ

Через півроку після заміни Катерини Ковальчук Сонею Прісс на ролі Каті Вербицької в серіалі Кріпосна, керівництво телеканалу СТБ відповіло на чутки про причини такого рішення.

Як повідомила директор телеканалу СТБ Людмила Семчук у коментарі Детектор Медіа, вони замінили Катерину Ковальчук через її "завантаженість".

"З продюсерської точки зору це дуже складний проект. Потрібно звести натуру, яка підходить для зйомок, і всіх акторів, врахувати всі підступні обмеження і встигнути в запланований термін в ефір. Всі ці фактори формують певний календарно-постановочний план, за який ми не можемо виходити. І так вийшло, що у Каті Ковальчук в цей час великий, знаковий для неї проект, від якого вона не готова відмовлятися. Тому ми подумали і спільно прийняли рішення, що у нас буде нова актриса", - заявила вона.читайте такожКатерина Ковальчук пояснила, чому пішла з головної ролі кріпак

Семчук тепло відгукнулася про роботу з Катериною Ковальчук.

"Ми дуже вдячні Каті Ковальчук, вона дійсно допомогла нам реалізувати образ кріпосної Каті: зворушливої, милої дівчини, яку всі полюбили. Але цей образ в першу чергу був створений сценаристами і акторові дали, що зіграти. Цього року у нас не менш напружене продовження історії ", - сказала вона.

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Людмила Семчук також спростувала версію про те, що заміна актриси сталася через ціну послуг Катерини Ковальчук.

"Так, у нас були переговори і по гонорару. Але мова не йшла про гроші за рамками ринкових. Для нас ключовими стали дати. Той графік, який ми могли дозволити собі з Катею, тягнув за собою витрати на більш тривалий виробничий період і виробничий бюджет ставав просто неможливим", - підкреслила вона.

Як раніше повідомляв Главред, про заміну Катерини Ковальчук Сонею Прісс заявили ще в 2020 році. Ми розповіли про те, що відомо про актрису Соні Прісс, і які ролі вона раніше виконувала.

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