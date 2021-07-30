Стан МакЅим залишається на межі кризи після виходу з хімічної коми

МакЅим / instagram.com/sokllovamargarita/

З середини червня співачка МакЅим знаходиться в лікарні з сильним ураженням легень. У неї почався коронавірус, який дав ускладнення на легені. Весь цей час Максим знаходиться під апаратом ШВЛ.

Як повідомляє телеграм-канал Звездач з посиланням на піар-менеджера Максим Яни Богушевської, зараз співачку періодично виводять з медикаментозного сну, проте про завершення кризи говорити рано.

"Їй краще, є позитивна динаміка. Але говорити про те, що криза пройдена, поки, на жаль, рано", - процитували її російські ЗМІ.

Стан МакЅим після лікування коронавірусу

Лікарі розповіли, чи стане МакЅим "овочем" через постійну штучної коми і апарату ШВЛ.

До цього російські ЗМІ повідомили, що у МакЅим відмовляє одне легке - її поки що не знімають з апарату штучної вентиляції, крім того, коронавірус дав "побочки" на інші системи органів.

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У МакЅим виявили запалення мозку і нирок, після того, як вона перехворіла коронавірусом.

До цього лікарі ввели МакЅим в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Однак через 10 днів лікування стан МакЅим погіршився. Її легені були ураженні на більш ніж 80%.

Максим була госпіталізована в середина червня, коли у неї була температура 40, сильний кашель, слабкість і 40% ураження легенів. Тести на COVID - 19 були негативними.