Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП - стало відомо про стан ведучої 1+1

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/

Телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька отримала легкі забої після випадку в одному з аварійно-небезпечних місць столиці України.

Як повідомляє ТСН, аварія сталася вночі на Рибальській набережній, де як відомо одне з подібних "гарячих" місць через вигини дороги і розташування світлофорів і перехресть.

Соломія Вітвіцька з подругою врізалися в різко загальмував перед ними вантажівка. За інформацією 1+1 дівчата їхали на мікроавтобусі. За кермом була подруга телеведучої.

Водійка отримала перелом ноги, а Солмія забилася головою. Їй пощастило бути на задньому сидінні під час ДТП, так що вона забилася об сидіння попереду.

Дівчат госпіталізували - одній наклали гіпс, інша пройшла обстеження МТР. Однак, стан Соломії Вітвицької на думку лікарів абсолютно нормальний.

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На телеграм-каналі dtp.kiev.ua вже з'явилися подробиці і фото з місця ДТП. Водій вантажівки і подруга Вітвіцкой повідомили, що аварію спровокував керуючий скутером чоловік, який водив необережно, особливо вночі.

Водій скутера вважає, що він не винен у ДТП. На відео видно, що скутер стоїть збоку від мікроавтобуса, який йшов вліво, і в'їхав під кузов вантажівки через різку зупинку.

Поки що немає інших подробиць і коментарів від Нацполіції щодо інциденту.