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Солістка Little Big зізналася, повела вона Іллю Прусікіна з родини, чи ні

31 травня 2021, 16:57

Соня Таюрська розповіла, як почався її роман з Іллею Прусікіним.

Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

Російська співачка Соня Таюрська розповіла, як порвала з хлопцем - Володимиром Шутовим, і коли почалися їхні офіційні стосунки з Іллею Прусікіним.

В інтевр'ю Ксенії Собчак Таюрська зізналася, що це Ілля Прусікін відбив її у хлопця, і вона ще навіть не була впевнена, що закохана у нього, коли рвала з Шутовим.

За її словами, спочатку дівчина розлучилася зі своїм обранцем, а потім Ілля розлучався з дружиною. Артистка зазначила, що планувала деякий час не починати нові романи, а насолоджуватися свободою.

При цьому, про розлучення стало відомо тільки в 2020 році, хоча за словами Соні, Ілля подав на розлучення за рік до цього.

"Так. Ми приховували, і навіть якщо б ми не приховували, все було б те ж саме, абсолютно, як зараз. Ілліч розлучився зі своєю дружиною в 2019 році, наші відносини почалися в 2020-му, але все одно я для всіх розлучниця. А те, що у мене були відносини 7 років, я як би, вибачте, не якась жінка, яка сиділа і думала: "треба повести мужика". У мене були серйозні стосунки, я планувала заводити дітей і це абсолютна правда. Про це ніхто не говорить. Всі говорять про мене, мовляв, я повела мужика. Я не повела. Ще б рік тому ніхто б не повірив, що ми будемо разом. Це дійсно дивно. Ми самі дуже довго цьому чинили опір, тому що для нас це незвично. Але це факт. Але все було чесно", - заявила Софія.читайте також"Лепардиця": Mamarika в пов'язці на стегнах сексуально позувала вагітною

Нагадавши, Ілля Прусікін та Ірина Смєлая повідомили про розлучення у серпні 2020 року.

Прусікін і Смєлая одружилися в 2016 році. Через рік у них народився син Добриня. За словами зірок, шлюб розпався через постійні відлучення чоловіка на гастролі.

За словами колишньої пари вони виховують сина Добриню разом.

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