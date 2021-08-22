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Соліст українського гурту Пошлая Молли затриманий за дебош після концерту в Росії

22 серпня 2021, 11:45

Гастролююча в Росії Пошлая Молли "влипла" в скандал на концерті в Геленжику.

Пошлая Молли
Пошлая Молли / instagram.com/dropbled/

Кирило Блєдний (Тимошенко) після виступу в "Олімпі" в Геленжику потрапив до лікарні, а потім був затриманий місцевою поліцією на 48 годин.

Як повідомляє телегам-канал Mash і Кub Mash, соліста гурту Пошлая Молли затримали на 48 годин за п'яний дебош на концерті в Геленджику.

"Під кінець відриву музикант вирішив покликати на сцену своїх шанувальників. Все закінчилося тиснявою. Частину фанатів ще довго не могли вигнати назад в зал, і тусу довелося закінчити на чотири пісні раніше терміну", - йдеться в повідомленні.

Кирила Тимошенко забрали на медосвідчення в лікарню на вулиці Луначарського. Він був напівголий, але загалом живий, цілий, кричав, і стверджував, що "йому погрожують".

Медики і правоохоронці виявили, що Кирило випив занадто багато віскі, поки виступав. Поліція затримала артиста на дві доби. У понеділок буде суд,Китилу Тимошенко закидають п'яний дебош.

Кримінальний кодекс РФ стаття 2013 передбачає за хуліганство штраф у розмірі від 500 тисяч до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від трьох до чотирьох років, або примусовими роботами на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років. Також можливий адміністративний арешт на 15 діб і штраф у розмірі від 500 тисяч до одного мільйона рублів, у разі використання статті 20.1 з адміністративного кодексу.

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