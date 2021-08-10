Соліст групи Чай вдвоем подав до суду на Монеточку за плагіат - у співачки відповіли

Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

В кінці липня екс-соліст Чай вдвоем Стас Костюшкін подав до суду на співачку Монеточку за порушення авторських прав на пісню "Жінка, Я не танцюю", яку співачка переробила в "Мама, я не зігую".

Як повідомляє телеграм-канал Звездач, екс-соліст Чай вдвоем вимагає від молодої виконавиці 900 тисяч рублів. Адвокат Стаса Костюшкіна Роман Лалаян розповів виданню, що Монеточка досі не відповіла на претензії музиканта.

"Відповіді від відповідача - немає. Немає ніяких листів, нічого. Ми знаємо, що вона отримала всі наші документи. А те, що приїдуть чи не приїдуть - ми не знаємо. Пропозиції первинні їх ми не прийняли. Менеджмент її запропонував, по-моєму, 100 чи то 200 доларів за пісню. Ми готові відстоювати свої права в суді", - заявив Роман Лалаян.

А ось директор Монеточки відмовився від коментарів і віджартувався від видання.

"Ну, ось подивимося, як будуть в цей день відчуття, як зірки складуться", - іронічно відповів Максим.

Реклама

Пісню дівчина кілька разів виконувала на концертах, але ситуація складна - скандал тягнеться вже не один рік, і поки що співачку не змогли "зловити" на плагіаті.

Порівняйте самі - виконання Стаса Костюшкіна і Монеточки.