Софія Ротару презентувала нову пісню в Росії перед концертом до Дня Незалежності України

Софія Ротару / УНІАН

Українська народна артистка Софія Ротару засвітилася на російському концерті Крутого в Сочі. Співачка відвідала фестиваль Нова хвиля, де виконала свої пісні і презентувала нову.

Фото з Софією Ротару на відкритті нової хвилі в Сочі опублікували в Instagram заходу.

Про появу на Новій хвилі 2021 Софії Ротару заявило також видання Стархіт. Вони відзначили, що співачка здійснила рідкісну за останній час появу в Росії.

"Увагу публіки захопила і 74-річна Софія Ротару. Останнім часом артистка - рідкісний гість масштабних заходів, проте для Нової хвилі зробила виняток і не дарма. Брюнетка викликала фурор у своїй сукні, а також вразила моложавою зовнішністю", - йдеться на сайті.читайте такожРотару, Лорак і Лобода - українські артисти їдуть на фестиваль Нова хвиля в Росію

Співачка не тільки покрасувалася на червоній доріжці, а й презентувала свою нову пісню Серце розміром з Сонце. Відео опублікували фанатські сторінки Ротару в Instagram і на Youtube.

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Також вона виконала пісню крижані дощі

Нагадаємо, що Софія Ротару через кілька днів виступає на концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський, присвяченому 30-річчю української незалежності.

Перед цим співачка встигла виступити на фестивалі країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу.