Софія Ротару презентувала нову пісню в Росії перед концертом до Дня Незалежності України

За п'ять днів до концерту на стадіоні НСК "Олімпійський" до 30-го Дня Незалежності України Ротару заспівала на сцені країни-агресора.
Українська народна артистка Софія Ротару засвітилася на російському концерті Крутого в Сочі. Співачка відвідала фестиваль Нова хвиля, де виконала свої пісні і презентувала нову.
Фото з Софією Ротару на відкритті нової хвилі в Сочі опублікували в Instagram заходу.
Про появу на Новій хвилі 2021 Софії Ротару заявило також видання Стархіт. Вони відзначили, що співачка здійснила рідкісну за останній час появу в Росії.
"Увагу публіки захопила і 74-річна Софія Ротару. Останнім часом артистка - рідкісний гість масштабних заходів, проте для Нової хвилі зробила виняток і не дарма. Брюнетка викликала фурор у своїй сукні, а також вразила моложавою зовнішністю", - йдеться на сайті.читайте такожРотару, Лорак і Лобода - українські артисти їдуть на фестиваль Нова хвиля в Росію
Співачка не тільки покрасувалася на червоній доріжці, а й презентувала свою нову пісню Серце розміром з Сонце. Відео опублікували фанатські сторінки Ротару в Instagram і на Youtube.
Також вона виконала пісню крижані дощі
Нагадаємо, що Софія Ротару через кілька днів виступає на концерті до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський, присвяченому 30-річчю української незалежності.
Перед цим співачка встигла виступити на фестивалі країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу.
Агресія РФ в Криму і на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".