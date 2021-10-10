Собчак отримала струс мозку в смертельній аварії в Сочі

Ксенія Собчак потрапила в аварію / соцмережі

Російська телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала аварію, в яку потрапила 9 жовтня в Сочі.

"Цей пост пишу особисто я. Зараз я вдома, тільки оклемалась, у мене струс мозку і численні травми. Я в жаху і шоці від того, що загинули люди, будемо зв'язуватися з рідними", — повідомила Собчак Telegram-каналі Кривава бариня.

Ведуча додала, що нікуди не полетіла і не поїхала.

"По аварії. Я була в машині. Машина не моя, як і водій. Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв. Під час поїздки я спілкувалася по роботі в Зумі і є запис того, як я це роблю. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда", - пояснила вона.

Собчак уточнила, що в результаті події у неї струс мозку.

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Ксенія Собчак потрапила в ДТП

Як раніше повідомляли, ДТП сталося ввечері 9 жовтня на дорозі в Червону поляну. Mercedes виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

В результаті аварії загинула 35-річна жінка, яка перебувала в салоні Volkswagen, друга пасажирка і водій постраждали.

Пізніше стало відомо, що помер у лікарні ще один пасажир.