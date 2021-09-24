"Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "Танцях"

Влад Яма / Instagram

Постійний суддя шоу, відомий хореограф і танцюрист Влад Яма оцінив танцювальні перспективи артиста Melovin.

В інтерв'ю Фактам він підкреслив, що у Melovin своя манера танців, відмінна від інших.

"Та він і так танцює. Може, моя думка тут не збігається з точкою зору колег. Просто він танцює своєрідно, не так, як ми собі уявляємо сильного і мужнього партнера. У нього своя манера, досить специфічна, але в цьому теж щось є. Я бачу в ньому артистичний магнетизм, перед яким складно встояти", - пояснив хореограф.

Оцінюючи третій прямий ефір проєкту Танці з зірками він зазначив, що він відрізнявся від попередніх.

"Таке відчуття, що велика танцювальна машина починає набирати швидкість. У порівнянні з першими двома ефірами тепер все закрутилося по-новому, і мені стало набагато цікавіше", - говорить суддя конкурсу.

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Оцінюючи склад професійних танцюристів нового сезону Танців з зірками Яма додав: "У танцюристів, які виступали три-чотири сезони поспіль, вже з'явилася своя армія шанувальників. Глядач часом включав Танці виключно заради них. Але це вже тонкощі продюсерської роботи".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що камінг-аут, який нещодавно здійснив Melovin розповів про свої регулярні заняття з психотерапевтом.

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