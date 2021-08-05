Mamarika розкрила інтимні подробиці своїх перших пологів

Mamarika / прес-служба Новий канал

Mamarika розповіла, що всупереч моральній готовності до пологів, вона була злегка наляканою, і їй довелося довіритися лікарям.

Співачка зізналася, що дійсно залишилася в пологовому будинку після звичайного планового огляду. Новоспечена мама зробила інтимне зізнання.

Mamarika в Instagram вперше поділилася, що лікарі були змушені зробити їй кесарів розтин.

"Чи варто говорити, що я ніколи навіть не лежала в лікарні за все життя - тому було, м'яко кажучи, страшнувато. Коротше, я що Їжачок в тумані сліпо довірилася супер-бригаді лікарів і недарма - адже в конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин", - поділилася артистка.

Mamarika / instagram.com/mamarika_official/

Вона також розповіла ,що "знаходиться у вертикалі" з першого дня.

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"У вертикалі я з першого дня, в день операції я вже ходила, тому що так легше гоїтися. Я взагалі потім розкрию вам всі моменти як і все пройшло", - пообіцяла MamaRika.

Нагадаємо, що Mamarika народила 2 серпня-ще 1 серпня вона повідомила, що залишилася в пологовому будинку на ніч.

Відразу після пологів MamaRika показала зворушливе фото їх пологової палати.