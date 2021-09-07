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Слава Камінська зізналася, хто оплачує її пісні після розпаду НеАнгелів

7 вересня 2021, 16:01

Співачка Слава Камінська запросила додому журналістів, і відповіла на провокаційні питання про свою кар'єру.

Слава Камінська
Слава Камінська / instagram.com/babaslavka/

Українська співачка Слава Камінська відверто розповіла про своє життя після розпаду НеАнгелів, і про сольну кар'єру.

Під час спілкування з шоу Зірковий шлях Слава Камінська розповіла, хто фінансує її сольну кар'єру після розпаду групи НеАнгели.

Групою НеАнгели займався Юрій Нікітін, потім же Славі довелося шукати іншого продюсера.

"Звичайно, шкода, 15 років ми провели пліч-о-пліч, начебто набридли вже, але хочеться розвиватися. Ну, один з одним ми не можемо розвиватися. Якось порізно це робити будемо", - сказала вона.

Слава пояснила, що вони вже кілька разів давали концерт разом приватно, але вони занадто вже перепрацювали разом, і повертати НеАнгели не стали б.

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"Я сама собі продюсер, я собі спонсор, я собі співачка. Я самостійна жінка - що хочу, те і роблю", - сказала вона, і уточнила, що труднощі тепер - це комунікації, якими їй тепер потрібно займатися самій.

"Зараз ми не спілкуємося, ми ніколи не були подругами. Ми колеги, нам є з ким спілкуватися", - сказала вона і додала, що якщо Віці коли-небудь знадобиться допомога, вона допоможе, звичайно.

Нагадаємо, легендарний популярний дівочий поп-дует НеАнгели розпався після довгої і надзвичайно успішної п'ятнадцятирічної кар'єри на українській естраді. Вони вийшла на арену шоу бізнесу в 2006 році.

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НеАнгелы Слава Камінська новини шоу бізнесу
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