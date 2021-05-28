Слава Камінська презентувала новий хіт Slava Bogu в ефірі 1+1

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka/

Українська співачка Слава Камінська випустила нову пісню російською мовою Slava Bogu.

Після того, як НеАнгели припинили існування, і дівчата почали сольну кар'єру, це вже другий її сольний трек і кліп.

Співачка спробувала в кліпі всі свої образи, і розкрила в собі таланти актриси. Вони із творцем кліпу так підбирали образи, щоб дати можливість співачці максимально змінити кількість образів.

Слава розповіла про розставання з Вікою Сміюхою і розпад групи НеАнгели.

"Ми не спілкувалися, зараз вже спілкуємося. Ми 15 років були разом, ми одина у одного залишилися тепер", - розповіла співачка, і додала, що планує свійперший сольний альбом на осінь.

Крім того, Камінська відверто розповіла, кого вона найбільше поважає на українській сцені - Юлю Саніну, Олю Полякову і Джамалу.

Дівчина обговорила з ведучими Сніданку з 1+1 зміни в особистому житті. Вона каже, то найближчим часом нового весілля очікувати не варто. Слава радіє тому, що вона вільна, і багато часу віддає роботі - своїм новим пісням, кліпам і майбутньому альбому.

"Мій найулюбленіший день у році! Slava Bogu в ефірі. Дівчатка, розлучатися треба саме в такому настрої! З принцом прощаємося, коней залишаємо собі. Пісня вже доступна на всіх музичних платформах", - пише вона про свій кліп в Instagram.

Нагадаємо, що Слава Камінська випустила трек 911 під псевдонімом Slava Kaminska.

У березні 2021 року оголосили про те, що група НеАнгели розпалася. Камінська зазначила, що рішення про розпад колективу не було спонтанним. До нього вона, друга солістка Вікторія Смеюха і продюсер Юрій Нікітін прийшли разом.