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Помер знаменитий радянський актор

28 серпня 2021, 18:36

Артист помер від інсульту. Його не стало в суботу, 28 серпня.

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Роман громадський не пережив інсульт / соцмережі

У Росії помер легендарний радянський і російський актор театру і кіно Роман Громадський, повідомляє РЕН ТВ.

За словами його сина, причиною смерті актора став інсульт. Він пішов з життя на 81 році.

Роман Громадський все своє життя присвятив творчості. Він професійний актор, на рахунку якого безліч ролей на сцені театру і в кіно.

Дебютував артист в 1966 році у фільмі "Сніг серед літа".

Не меншу славу йому принесли картини "Сонька Золота ручка", " Блокада", "Поховайте мене за плінтусом", "Двоє зі скриньки" та інші, а також роль в перших шести сезонах серіалу "Ментовські війни".

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З 1994 року був викладачем, а також деканом і радником ректора в Санкт-Петербурзькому гуманітарному університеті профспілок.

Нагадаємо, раніше померла відома російська акторка Тетяна Жукова-Кирбата, яка зіграла понад 100 ролей. Через кілька місяців їй могло б виповнитися 82 роки.

Також раніше стало відомо, що популярна радянська акторка Катерина Васильєва пішла в монастир. До цього вона прагнула ще з 1993 року, коли залишивши акторську, кар'єру стала послушницею. Однак незабаром повернулася у творчість.

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