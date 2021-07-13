Помер колишній чоловік Алли Пугачової

Помер колишній чоловік Пугачової /dni.ru

Російський кінорежисер і сценарист Олександр Стефанович помер у віці 76 років.

Стефанович з 1977-го по 1981-й рік був чоловіком народної артистки СРСР Алли Пугачової і був творцем її сценічного образу.

Напередодні стало відомо, що режисер захворів наприкінці червня, намагався лікуватися вдома, але потім був госпіталізований до лікарні в Сокольниках нібито з 50% ураженням легенів.

Пізніше сам Стефонович спростував цю інформацію. Він зазначив, що коронавірусу у нього немає, було звичайне ГРЗ, а в лікарні він перебував на обстеженні.

Як повідомляють Telegram-канали Baza і Lifq Shot, останні дні життя він все-таки провів у реанімації в лікарні імені Бахрушіних з великим ураженням легенів.

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За час творчої діяльності Стефанович співпрацював з багатьма зірками. Так, за життя режисер стверджував, що доклав руку до становлення Софії Ротару.

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Олександр Стефанович відомий за такими фільмами, як "Дорогий хлопчик", "Душа", " Піна", "Почни спочатку".

Після розставання зі Стефановичем Алла Пугачова ще тричі виходила заміж.

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