Померла знаменита голлівудська артистка

wikipedia.org / Джейн Пауелл померла

У власному будинку в місті Вілтон, штат Коннектикут померла відома голлівудська акторка і співачка Джейн Пауелл, пише Deadline.

Відзначається, що зірка померла у віці 92 років у четвер, 16 вересня.

Пауелл стала відомою завдяки головній ролі в мюзиклі "Сім наречених для семи братів".

Вона стала акторкою в зовсім юному віці - в 14 років. Творча кар'єра Пауелл почалася з опери за мотивами класичної драми Жоржа Бізе "Кармен". Потім вона співпрацювала з кінокомпанією "Metro-Goldwyn-Mayer".

Однак світову славу їй принесли 1940-1950 роки, коли вона зіграла в картинах "Сім наречених для семи братів", "Королівське весілля", "Свято в Мексиці", "Три дорогі дочки".

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На честь Джейн Пауелл в 1960 році на Голлівудській Алеї Слави відкрили іменну зірку.

Нагадаємо, нещодавно після 39 років у комі, помер легендарний футболіст - гравець клубу "ПСЖ" Жан-П'єр Адамс. Він помер у 73 роки.

Також раніше помер культовий радянський артист Роман громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.