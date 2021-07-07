Скарлетт Йоханссон вагітна вдруге

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Зірка Чорної Вдови Скарлетт Йоханссон вміло приховує свій стан, але близькі до неї люди вже розкрили ЗМІ, що актриса вагітна.

Як повідомляє Page Six, Скарлет Йоханссон вагітна вдруге. Батько її дитини-Колін Йост.

"Скарлетт скоро повинна народитися, я знаю, що вона і Колін в захваті", - цитує видання анонімне джерелу.

Актриса викликала інтерес до себе і підозри через те, що пропускає промо-компанію Чорної Вдови - її останнього і сольного фільму із Всесвітом Marvel.

"Вона не давала багато інтерв'ю і не відвідувала заходи з просування Чорної вдови, що дивно, оскільки це величезний реліз Marvel / Disney, і вона одночасно зірка і виконавчий продюсер", - сказало ще одне джерело американського видання.

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Актриса виходила на відеозв'язок для інтерв'ю з Джимм Феллоном 21 червня, проте позувала так, що її живота не було видно.

Сама пара ніяких офіційних коментарів з цього приводу не дає.

Як відомо, Йоханссон і Йост одружилися восени 2020 року. До цього вони зустрічалися 3 роки. Для Скарлетт цей шлюб став другим, а ось для коліна – першим.

Раніше Йоханссон була одружена з французьким журналістом Роменом Доріакою. Від нього зірка виховує 6-річну дочку Роуз.