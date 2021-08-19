Скарлетт Йоханссон народила другу дитину і дала їй космічне ім'я

Скарлетт Йоханссон стала мамою вдруге / Getty Images

Актриса Скарлетт Йоханссон народила своєму третьому чоловікові дитину - для Коліна Жоста - це перша дитина, для молодої мами - друга.

Як повідомляє видання People, посилаючись на інформацію представника актриси Марселя Парізо, Йоханссон і Жост "зустрілися" зі своєю першою дитиною.

"Гаразд, Гаразд, у нас народилася дитина. Дитину назвали Космо. Ми дуже любимо свою дитину", - написав щасливий батько, і попросив не турбувати їх, а з питань звертатися до їх представників.

Колін старше актрису на 3 роки, вони таємно одружилися восени 2020.

Про вагітність Скарлетт Йоханссон стало відомо влітку 2021, але чутки пішли ще навесні - тоді у актриси на червоних доріжках бачили "дивний" животик, або вона і зовсім не була на світські зустрічі.

Після цього вона виходила на відеозв'язок тільки вище грудей, щоб не було видно живота, і пропустила гучну прем'єру свого сольника і останнього фільму про Чорну вдову від Marvel.

Disney скористався ситуацією, і не доплатив Скарлетт 50 мільйонів за роль Чорної вдови, випустивши фільм онлайн на Disney+, скоротивши її гонорар відповідно.