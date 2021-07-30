Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компанії зухвало відповіли на її позов

Чорна Вдова / Disney

Скарллетт Йоханссон подала ск на компанію Disney за те, що фільм Чорна вдова вийшов на онлайн-платформі Disney+. Актриса стверджує, що в договорі з нею взагалі не йшлося про випуск фільму онлайн.

Як написав Wall Street Journal, компанія Дісней усвідомлено порушила правила і пункти контракту, і випустила Чорну вдову одночасно в традиційному кінопрокаті і в преміум-доступі онлайн-кінотеатру Disney+ (за додаткову плату в 30 доларів для передплатників).

Причина позову - відсотки з касових зборів, яких виконавиця ролі Наташі Романофф позбулася в результаті рішення компанії-випуск фільму онлайн завжди загрожує створенням піратських копій, якщо не враховувати зменшення вартості квитків, і особливостей платформи Disney+.

Джерело Wall Street Journal, якому дали почитати контракт, заявило, що актриса не отримає близько 50 мільйонів доларів.

Як повідомляє CNBC, у відповідь адвокати монополіста стверджують, що не порушували умов контракту з виконавицею ролі Наташі Романофф.

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Адвокати не стали розкривати подробиці контракту, але суть в тому, що за контрактом, вона отримує свою премію і відсоток від загального доходу, а не від продажу квитків.

"У цієї скарги немає абсолютно ніяких підстав. Особливо нас засмучує те, що в цьому позові відверто ігноруються жахливі тривалі наслідки пандемії Covid-19, які відчуваються по всьому світу.

Disney слідувала всім умовам свого контракту з міс Йоханссон, і більш того, завдяки релізу Чорної вдови в преміум-доступі на Disney+ вона може отримати значно більшу компенсацію понад 20 мільйонів доларів, що вже дісталися їй", - йдеться в їх заяві.

Американський реліз Чорної вдови відбувся 9 липня 2021 року. У перший вікенд збори блокбастера в США виявилися рекордними з початку пандемії — 80 мільйонів доларів. Вихід фільму в Disney+ за вихідні приніс фільму ще 60 мільйонів.

На даний момент касові збори кінокоміксу по всьому світу становлять понад 318 мільйонів доларів.