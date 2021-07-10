"Якщо Моргенштерн в Україні, то ми - на Марсі": у ДПСУ відреагували на заяву репера про в’їзд в країну

Музикант оприлюднив відео, на якому він разом зі своєю дівчиною зупинився в полі з соняшниками. Моргенштерн заявив, що проводить медовий місяць в Україні.
Скандально відомий російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я - Алішер Валієв), якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, заявив, що він проводить "медовий місяць" в Україні.
Відповідне відео він опублікував в Instagram-stories. На кадрах музикант разом з дівчиною стоїть на тлі поля із соняшниками та годує козу печивом.
"Медовий місяць триває. Ми в Україні", - сказав Моргенштерн.
Також опубліковано кадри, на яких видно, що він з охороною їде трасою. Пізніше з'ясувалося, це був "прикол". Насправді Моргенштерн знаходиться в Росії - у своїй рідній Башкирії, пишуть ЗМІ.
Пізніше ситуацію прокоментував голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.
"Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми - на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство ", - сказав Дейнеко Стране.
Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну - про що раніше писав Главред:
- Міністерство культури внесло Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
- В СБУ пояснили, що приводом для внесення Моргенштерна в чорний список стала "пропаганда насильства та наркотиків".
- Пізніше скандальний російський репер Алішер Валєєв подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України. Причиною позову стало внесення його до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці країни.
- Таким чином Моргенштерн, який висловлювався на підтримку глави Кремля Володимира Путіна, намагається домогтися скасування заборони на в'їзд в Україну.