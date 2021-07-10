УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Якщо Моргенштерн в Україні, то ми - на Марсі": у ДПСУ відреагували на заяву репера про в’їзд в країну

10 липня 2021, 10:48

Музикант оприлюднив відео, на якому він разом зі своєю дівчиною зупинився в полі з соняшниками. Моргенштерн заявив, що проводить медовий місяць в Україні.

Моргенштерн заявив, що приїхав в Україну / скріншот

Скандально відомий російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я - Алішер Валієв), якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, заявив, що він проводить "медовий місяць" в Україні.

Відповідне відео він опублікував в Instagram-stories. На кадрах музикант разом з дівчиною стоїть на тлі поля із соняшниками та годує козу печивом.

"Медовий місяць триває. Ми в Україні", - сказав Моргенштерн.

Також опубліковано кадри, на яких видно, що він з охороною їде трасою. Пізніше з'ясувалося, це був "прикол". Насправді Моргенштерн знаходиться в Росії - у своїй рідній Башкирії, пишуть ЗМІ.

Пізніше ситуацію прокоментував голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Реклама

"Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми - на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство ", - сказав Дейнеко Стране.

Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну - про що раніше писав Главред:

  • Міністерство культури внесло Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
  • В СБУ пояснили, що приводом для внесення Моргенштерна в чорний список стала "пропаганда насильства та наркотиків".
  • Пізніше скандальний російський репер Алішер Валєєв подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України. Причиною позову стало внесення його до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці країни.
  • Таким чином Моргенштерн, який висловлювався на підтримку глави Кремля Володимира Путіна, намагається домогтися скасування заборони на в'їзд в Україну.
СБУ новини України новини шоу бізнесу Моргенштерн
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Дякую, Росія!" Журналіст показав фото бур'янів і розрухи на Донбас-Арені у Донецьку"Дякую, Росія!" Журналіст показав фото бур'янів і розрухи на Донбас-Арені у Донецьку Гороскоп на 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежіГороскоп на 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежі У Януковича народилася дитина від нової молодої дружини – астрологУ Януковича народилася дитина від нової молодої дружини – астролог Виведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТОВиведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО "Щиро дякую": Меладзе заговорив українською та викликав фурор на Atlas Weekend"Щиро дякую": Меладзе заговорив українською та викликав фурор на Atlas Weekend

Останні новини

19:26

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла

18:52

ЗМІ назвали строки завершення будівництва Північного потоку-2 Відео

18:49

Стрибок у Всесвіт: Британський мільярдер Бренсон відкрив еру космічного туризму Відео

18:42

Українців чекає додатковий вихідний: коли і як будемо відпочивати Відео

18:21

Дієтологи розповіли, який вид кави дуже небезпечний для здоров'я

Реклама
18:19

Що не можна готувати на Петра і Павла: меню і смачні рецепти на свято Відео

18:03

У Путіна різко відреагували на невизнання Францією вакцини Спутник-V

17:58

Потоп на Закарпатті: потужний удар стихії перетворив вулиці на бурхливі річки Відео

17:45

"Я б цього хотів": Шевченко натякнув на відхід зі збірної України ​заради роботи в клубі Відео

17:20

Потонув на очах матері: у Харкові 17-річний хлопець загинув, рятуючи друга

17:13

Вивозять тачками: українські туристи на Азовському морі страждають від навали небезпечних медуз Відео

16:43

Знак Зодіаку Стрілець – дати, головні риси, хвороби та найкращі супутники життя

16:33

Сім наймодніших жіночих стрижок літа 2021 Фото Відео

16:26

Камінг-аут Melovin надихнув солістку KAZKA на сміливе зізнання щодо своєї орієнтації Відео

16:24

Україну розжарить до межі: синоптики попередили про рекорди аномальної спеки Відео

16:17

Шукали два дні: у Кременчуці виявили тіло 8-річного хлопчика Фото Відео

16:12

Найсмачніша кабачкова ікра: рецепт літньої закуски на швидку руку Відео

15:16

"Це жах": Нову пошту звинуватили у знищенні посилок на 2,8 тисячі доларів Відео

15:06

Поки в Україні спека та палке сонце: високогір'я Карпат засипало снігом Відео

14:46

Гороскоп на 14 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: заступництво доброї сили та втрата грошей Відео

Реклама
14:45

У моду повернулися дивовижні рвані джинси з "нульових"

14:35

У Москві 13-річний аутист викинув свою новонароджену сестру з 7-го поверху

13:42

Репер Серьога міцно потиснув руку Лукашенка та пристрасно обійняв його Відео

13:24

Гади атакують: на Львівщині за день три людини потрапили до лікарні після укусу змій Відео

12:49

Третя доза буде: Pfizer повідомить про необхідність ще одного уколу - WP Відео

11:41

Україна виконала всі вимоги для вступу до НАТО, потреби в ПДЧ немає - Волкер Відео

11:40

"Наближається катастрофа": експерт попередив про потужний спалах COVID-19 в Україні Відео

11:09

Найпростіший рецепт в світі: рол з лаваша на грилі Відео

11:04

Мешканка Бельгії заразилася відразу двома мутаціями коронавірусу: вона померла

09:58

На Гостомельському шосе в Києві перекинулася маршрутка з людьми Відео

09:34

Катастрофа Конора Макгрегора: ірландець у бою з Пор'є зламав ногу і програв у першому раунді Фото Відео

09:05

У Києві хлопець набив рюкзак камінням і кинувся в річку: його врятувати не встигли Відео

09:03

"Ледь не стався серцевий напад": Jerry Heil розкрила, на що витрачає десятки тисяч гривень

08:44

Українців попередили про аномальну посуху і назвали терміни Відео

08:04

Кулеба розкрив деталі випадкової зустрічі Зеленського з Тихановською Відео

08:01

Гороскоп на 11 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: спроба "розводу", небезпеки для тіла та гаманця Відео

07:45

Чому влада насправді марить про "перетворення" України на Китай Погляд

07:21

В одному з українських міст почали масово прищеплювати людей вакциною Pfizer Відео

07:10

П'ять способів дізнатися, чи сильна ваша імунна система Відео

06:30

Зустріч Зеленського і Меркель: чому Україні в Берліні мало що світить Погляд

Реклама
05:28

В Україні зростає кількість підозр на зараження штамом "Дельта" - МОЗ Відео

05:02

Знак Зодіаку Терези – дати, головні риси, і хто їм найкраще підходить

03:50

Кабачки - недооцінений овоч: кому і чому їх обов'язково потрібно їсти

03:02

"Ми просто їдемо на пляж": одеситів розлютила оголена пара в маршрутці Відео

02:16

"Хайп" через зближення Києва і Пекіна: експерт пояснив роль РФ і застеріг від "євроідіотизму" Відео

01:37

В Україні з 1 серпня подорожчає електрика: названо два сценарії підвищення тарифів

00:51

Дивний побічний ефект: після вакцинації препаратом Pfizer у жінок швидко ростуть груди Відео

10 липня, субота
22:45

Київ розжарить ще більше: синоптик дав прогноз погоди на три дні

22:19

Гороскоп на 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежі Відео

21:09

Експерти розповіли, коли українські пляжі покинуть сонечка Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти