"Якщо Моргенштерн в Україні, то ми - на Марсі": у ДПСУ відреагували на заяву репера про в’їзд в країну

Моргенштерн заявив, що приїхав в Україну / скріншот

Скандально відомий російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я - Алішер Валієв), якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, заявив, що він проводить "медовий місяць" в Україні.

Відповідне відео він опублікував в Instagram-stories. На кадрах музикант разом з дівчиною стоїть на тлі поля із соняшниками та годує козу печивом.

"Медовий місяць триває. Ми в Україні", - сказав Моргенштерн.

Також опубліковано кадри, на яких видно, що він з охороною їде трасою. Пізніше з'ясувалося, це був "прикол". Насправді Моргенштерн знаходиться в Росії - у своїй рідній Башкирії, пишуть ЗМІ.

Пізніше ситуацію прокоментував голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

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"Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми - на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство ", - сказав Дейнеко Стране.

Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну - про що раніше писав Главред: