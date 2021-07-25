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Скандальний репер провів в Україні концерт без дотримання будь-яких коронавірусних пересторог

25 липня 2021, 14:16

В Одесі мало не лопнув стадіон Чорноморець, який прийняв всередину більше, ніж поміщається через концерт Макса Коржа.

Макс Корж
Макс Корж / instagram.com/maxkorzhmus

В Україні остаточно припинили звертати увагу на те, що люди щодня помирають від коронавірусу. На стадіоні Чорноморець, де загальна кількість місць за офіційними даними - 34164, пройшов концерт з не менш ніж 45 тисячами глядачів.

Як повідомляє телеграм-канал Україна Зараз, на концерті було зафіксовано близько 45 тисяч осіб - і карантинні обережності не дотримувалися.

"Субота. 45000 чоловік на концерті Макса Коржа. Маски, дистанція та інші формальності залишилися десь далеко в анналах історії. Десь тихенько потирає руки штам "Дельта"...", - йдеться в описі до відео з концерту.

Судячи з оприлюднених у Мережі кадрів, натовпи людей почали сходитися ще перед початком заходу. Тому автомобілістам було важко проїхати на підступах до "Чорноморця".

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Репортери 7 каналу (Одеса) повідомили, що фани Коржа зібралися в корона натовпи і пройшлися по всьому місту до стадіону, що сприяло пробкам і блокуванню транспорту.

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"Шанувальники творчості Макса Коржа вирішили поділитися своєю любов'ю з усім містом і пішли на концерт стрункою колоною з фаєрами. Здається," Чорноморець" не скоро зможе грати на домашньому полі — газон прийшов в непридатність ще після виступу Монатіка, а сьогодні травинки, що вижили, остаточно доб'ють", - йдеться в матеріалі їх телеграм-каналу.

Поки що організатори соромляться називати точне число глядачів на концерті, але до вечора 24 липня неофіційно воно перевалило за 40.

Перед концертом квитки продавалися від 600 до 1349 гривень. Найдешевшими були місця на трибунах, найдорожчою – фан-зона біля сцени. У день виступу артиста ціни ще трохи зросли.

Зазначимо, що максимально Чорноморець заповнив Океан Ельзи - 50 тисяч у 2014 році. Але це тривожний дзвіночок для організаторів. Хоч в Україні "зелена зона", заповненість залів і стадіонів повинна бути 2/3, а не більше 100%.

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Крім того," зелена зона " передбачає носіння масок в громадських місцях - це де є багато людей на вулиці, транспорт заповнюється сидячими пасажирами, заклади працюють цілодобово, але всі кінотеатри та концерти наповнюються до 2/3, а не на 100%.

Поки що немає офіційної реакції від уряду або організаторів концерту.

Одеса новини шоу бізнесу Макс Корж
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