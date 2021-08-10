Скандальний дрифт із Alyona Alyona: прокуратура вилучила автомобілі

Машини, які брали участь у дріфті, заарештували

Столична прокуратура вилучила автомобілі, які сьогодні брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Машини вилучили у рамках розслідування цього правопорушення, повідомляє прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Станом на 19: 30 обидві машини були вилучені, тривають слідчі дії", - заявила представниця столичної прокуратури.

Ці автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія. Проведення цих зйомок столична влада і поліція не дозволяли.

Після дрифту на Софійській площі залишилися сліди від шин автомобілів. Зараз на місці працює приватна клінінгова компанія, яка намагається прибрати сліди.

Скандальна зйомка на Софійській площі-про що раніше писав Главред:

Як відомо, 10 серпня, в історичному центрі Києва - на Софійській площі невідомі провели зйомки ролика де два авто дрифтили без спеціальних огорож, що могло принести шкоду людям, котрі проходять повз. Як з'ясувалося, в одній з машин проїхалася й українська реперша Alyona Alyona.

Поліція Києва вже завела кримінальну справу з цього приводу, але невідомо, ким в ній проходитиме Alyona Alyona - співучасницею або свідком.