Скандальний дрифт: Alyona Alyona зі шваброю відмиває Софійську площу

Alyona Alyona на Софійській площі / соцмережі

Співачка Alyona Alyona після скандального дріфту на Софійській площі в Києві, вирішила спокутувати провину.

Реперша прийшла на Софійську площу та відмиває забруднену бруківку від слідів автомобільних протекторів.

В Facebook з'явилися кадри, на яких Олена Савраненко (справжнє ім'я артистки), як справжня реперша вміє відповідати за слова/вчинки - на ділі.

Так, зірка разом з іншими учасниками та організаторами незаконних перегонів в історичній частині столиці озброїлися щітками, і схилилися над забрудненою бруківкою, намагаючись відмити бруд, і заодно "обілити совість".

"Накосячили - мию. Олена Олена і її команда чистить Софіївську площу після дріфту", - йдеться в описі до кадру.

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При цьому співачка стверджує, що стала мало не жертвою обставин з такими гоночними покатушками навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому і поруч, які рекламники провели без дозволу міської влади.

"Вона обурена, бо ніби не була в курсі про дріфт в центрі міста. Піар чи сором?"- пише Жигайло.

Скандальна зйомка на Софійській площі - про що раніше писав Главред:

Як відомо, 10 серпня, в історичному центрі Києва - на Софійській площі невідомі провели зйомки ролика де два авто дрифтили без спеціальних огорож, що могло принести шкоду людям, що проходять повз. Як з'ясувалося, в одній з машин проїхалася і українська реперша Alyona Alyona.

Поліція Києва вже завела кримінальну справу з цього приводу, але невідомо, ким в ньому буде проходити Alyona Alyona - співучасницею або свідком.

Столична прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Машини вилучили в рамках розслідування цього правопорушення, повідомляє прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.