Скандал з Green Grey прокоментували організатори концерту до Дня Незалежності

Green Grey / УНІАН

Вже більше тижня на слуху скандал з групою Green Grey, яку запросили на концерт до Дня Незалежності України 2021, а потім вигнали.

У музикантів своя тверда точка зору, яка несподівано повторює пропаганду Кремля про пригнічення російськомовних в Україні.

На тлі скандалу режисер концерту Катерина Царик в інтерв'ю КП.юа розповіла, що сталося насправді, і чому вони вирішили припинити співпрацю з Green Grey.

"Розповім з перших вуст. Група Green Grey, безумовно, наша легендарна група. У нас з хлопцями йшли переговори, ми говорили про постановки, ми бачили їх на нашому концерті, тому що, як я вже сказала, це знакова група. Поки не відбулася подія, яка поставила нас в ступор і шокувала. Я говорю про відео, яке Мурик виклав на своїй сторінці в Instagram", - каже дівчина.читайте такожGreen Grey "зухвало помстилася" Україні за виключення з концерту до Дня Незалежності

Вона підкреслила, що це не пригнічення російськомовних, яким не сподобався закон.

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"І проблема не в тому, що він висловив своє невдоволення. Ми живемо у вільній країні, вільній у виразах своїх думок, тільки не треба плутати свободу слова з безкультурним фактом того, як це було виражено. Йшлося не зовсім же про закон, мова була про мову. І форма, в якій це було виражено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалася некоректною така поведінка, тому ми прийняли рішення, що нам один з одним не по дорозі", - пояснила Царик.

Свого часу Царик співпрацювала безпосередньо з Green Grey, тому вона зізналася, що відео з "риганням" було шоком для неї самої.

"Це було потрясінням, чесно вам скажу. І дуже неприємно особисто для мене, тому що з групою Green Grey мене пов'язує велика любов.

У нас дуже багато артистів висловлюють своє невдоволення з того чи іншого приводу. Але ніхто нікого за це ніколи не карає. Тому ще раз повторю: проблема не в пісні російською мовою", - підкреслила режисер.

Також вона пояснила, що спочатку список артистів був такий що виступ тривав би мало не добу, тому вони почали скорочувати учасників. Потрібно було втиснути всі виступи о 3 годині.

"Є ще один нюанс. Наша концепція, як і інші, брала участь у конкурсі Міністерства культури. І поки конкурс не завершився, ми не могли підтвердити наші наміри артистам. Тому у деяких артистів задовго до нашого до них звернення вже були домовленості про їх виступ в інших містах. А порушувати ці домовленості ніхто не може. З цієї причини багатьох артистів, яких ми всі знаємо і любимо і яких ми хотіли б бачити, на нашому концерті не буде. Зате ми їх точно побачимо на інших концертах", - пояснила Катерина.

Скандал з групою Green Grey - в чому суть

В кінці липня Green Grey поскаржилися на "гноблення російськомовних", повторивши пропаганду Кремля і зізналися, що їх "вигнали" з концерту до Дня Незалежності України.

Звинувачений у всіх гріхах ОП відреагував на виключення Green Grey з програми концерту. Крім того, в мережі звернули увагу на відеозвернення члена групи-Мурика, який "послав всіх за мавчиками" і показав блювальний жест щодо мовного закону в Україні. Це відео розлютило українців через таке ставлення музиканта до мови і країни.

Green Grey у відповідь заявили, що це не вони "блювали на язик", а насправді у всьому винен ОП, так як в Україні підвищили тарифи на ЖКГ. Мурик також зробив заяву, де запевнив, що українську мову і Конституцію України він шанує, але це не заважає йому "блювати на мовний закон".

На конфлікт відреагувала письменниця Лариса Ніцой, яка зі смаком присоромила музикантів, які поширюють пропаганду Кремля щодо України по країні.