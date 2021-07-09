"Симптоми зникли тільки три місяці тому": Шоптенко розповіла, як довго боролася з коронавірусом

Олена Шоптенко перехворіла на коронавірус минулої осені / instagram.com/alena_shoptenko

Дворазова чемпіонка світу з бальних танців, українська хореографиня Олена Шоптенко зіткнулася зі складнощами в період своєї хвороби на коронавірус. Дівчина захворіла на початку осені 2020 року, проте симптоми COVID-19 у неї зникли тільки три місяці тому.

Як розповіла вона у інтерв'ю виданню Факти, перебіг хвороби супроводжувався певними складнощами, проте, на щастя, обійшлося без госпіталізації. У зірки довго була висока температура, а з плином часу пішли ускладнення на бронхи.

За словами Шоптенко, вона довгий час "викошувала хворобу". Причому симптоми коронавірусної інфекції зникли лише три місяці тому, тоді як заразилася вона ще в осінній період минулого року.читайте такожОлена Шоптенко розповіла про пекельний період свого життя

"Це дійсно було непросто, але, слава Богу, обійшлося без лікарні. Довго трималася висока температура, а потім пішло ускладнення на бронхи. Я тривалий період викошувала хворобу. По суті, симптоми зникли тільки три місяці тому. Це при тому, що я захворіла на початку осені минулого року", - підкреслила Олена Шоптенко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Олена Шоптенко розповіла про те, як проходить її лікування від коронавірусу. За словами дівчини, вона неодноразово хворіла на гострі респіраторні захворювання, проте коронавірус виявився найсерйознішою хворобою. Тоді зірка поскаржилася, що її мучить сильний кашель і серйозна слабкість. Крім цього, у Шоптенко пропадав смак і нюх.

Шоптенко заразилася COVID-19 разом зі своїм партнером за проектом Танці з зірками Олегом Винником. Причому артист, перехворівши на коронавірус, зробив заяву про повернення на шоу, а Шоптенко вирішила залишити телешоу.