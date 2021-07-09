"Щиро дякую": Меладзе заговорив українською та викликав фурор на Atlas Weekend

Меладзе на Atlas Weekend / instagram.com/atlasweekend

Відбувся четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend – одного з найбільших музичних фестивалів України. І на ньому виступив, мабуть, найсуперечливіший учасник Валерій Меладзе.

Попри те, що українці почали нещадно критикувати фестиваль за запрошення російського співака, а Українська Гельсінська спілка з прав людини взагалі виступила проти участі Меладзе у фестивалі, проте його виступ пройшов щонайменше на "ура"

На концерті російського співака яблуку ніде було впасти, присутні в унісон з ним співали його легендарні хіти "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" та інші та інші. Наприкінці виступу музикант подякував публіці за теплу зустріч і вельми несподівано перейшов на українську мову.

"Щиро дякую! Спасибі величезне! Спасибі від щирого серця. Це просто якась фантастика, стільки прекрасних, красивих глядачів. Бажаємо міцного здоров'я вам і вашим близьким. Бажаємо удачі, миру, любові і всього самого-самого хорошого і доброго, друзі. Світлого майбутнього. Щоб ми з вами ще не раз зустрілися. Спасибі", – сказав співак зі сцени.

Аншлаг Меладзе

Відзначимо, що напередодні Atlas Weekend між співаком Валерієм Меладзе і співачкою Олею Поляковою розгорілася сварка. Коментуючи секс-скандал навколо свого брата Костянтина Меладзе, Валерій назвав Полякову фріком.

Раніше Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим поряд з просуванням в кар'єрі. За її словами, коли він отримав відмову, то заборонив всім своїм знайомим спілкуватися зі співачкою.