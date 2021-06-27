Сергій Бабкін вперше розповів, чому він зраджував дружині

Сергій Бабкін і Сніжана Бабкіна / Instagram

Сергій і Сніжана Бабкіни в 2021 році розповіли про те, що манія в зрадах Сергія колись мало не зруйнувала їх сім'ю.

Вони не акцентували увагу на подробицях в численних інтерв'ю, але в коментарі Каті Осадчій пара відкрила подробиці пригод Сергія.

Катя зазначила, що Сергій говорив, що у нього було 100 жінок.

Бабкін сказав, що до Сніжани він ніколи себе не стримував - ні в алкоголі, ні в жінках. Спочатку був концерт, потім алкоголь - а потім жінки.

"Це були повії, - сказав Сергій, - тоді це коштувало 50, 100, 500 доларів за годину".

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Осадча запитала, що його до цього привело, і чого йому не вистачало. На це Сергій пояснив, що це була "інерція" - після концертів йому не хотілося зупинятися.

"Це потрібно знати мене і те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Це інерція того життя, поїзд, який ще гнав. Той демон, що в мені є, говорив: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали далі, ми ще женемо", - поділився зірка.

Сніжана зазначила, що це було як наркотик: "Сніжани поруч немає, значить можна ще однин стаканчик. Можна спати, можна не спати".

Сергій розповів, що в ці часи він міг ридати у ванній. В цей час дружина їхала з дому, але потім зрозуміла, що їй потрібно в цей час бути поруч. Але Сніжана все одно жила в іншій кімнаті.

"Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було 3 роки, він зраджував їй. І всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху - вони мене все кидали, зраджували. І перший чоловік теж змінив, і другий. Я зрозуміла, що якщо я піду - буде третій, четвертий, п'ятий. І я зрозуміла, що потрібно щось в мені міняти", - згадала Бабкіна.

Сергій і Сніжана також поділилися, що вони досить темпераментні і сильно сваряться. Зокрема, пара під час сварок била посуд.

Крім того, вони розповіли про виховання дітей - наприклад, Артур почав займатись боксом. Сам хлопець розповів про те, що надмірна увага до його особи доставляє йому дискомфорт.

Сніжана розповіла про те, що виховувати багато дітей насправді не так складно - з кожною новою дитиною стає легше переживати їхні проблеми.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.