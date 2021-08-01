"Зробили трепанацію черепа": у Дорофєєвої жорстоко побили танцюриста в центрі Києва

Надя Дорофєєва / Instagram

Співачка Dorofeeva зізналася, що в ніч на 1 серпня в центрі Києва учасника її танцю Женю скоїв напад чоловік, який так побив того, що хлопцю робили трепанацію черепа і вводили в кому.

У своєму Instagram Надя Дорофєєва розповіла про те, що на її танцюриста Женю напали біля клубу ліфт.

"Хлопці, Сьогодні вночі це тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив в мозок, дружині зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому...є фото, є свідки, заяву вже написали", - пояснила вона.

Танцюрист Наді Дорофєєвої / Instagram

Нападник на танцюриста Наді Дорофєєвої / Instagram

"Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося!!! І знайти людину, яка на нього напав! Можливо, хтось бачив його або дізнається на відео ... це дуже допоможе!",- закликала вона шанувальників.

У коментарях її шанувальники почали бажати якнайшвидшого одужання Жені, і пообіцяли допомогти з упізнанням атакуючого.