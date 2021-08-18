"З річницею, кохана": Еллерт і Мішина з'явилися в романтичному відео

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / instagram.com/ellert_a

Гуморист Олександр Еллерт опублікував зворушливі кадри з Ксенією Мішиною, зібрані в одне відео під аудіотрек I wanna be your slave Maneskin.

Виявляється, 18 серпня - річниця Еллерта і Мішиної, тому Олександр вирішив зробити сюрприз дівчині. Більш того, після тривалого часу він знову підписався на Мішину в Instagram.

"З річницею, кохана", - написав він і залишив зелене сердечко, зазначивши Мішину.

У коментарях вибухнула справжня буря - всі накинулися на Еллерта з розпитуваннями про те, чи було взагалі розставання?читайте такожКсенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника

"Стопе, а ви не розійшлися?"- "А ви?"- відповів Еллерт в коментарях.

"Моя перша реакція - шок", "Ми нудьгували за вашою скаженою парочкою", "Ну, Еллерт", "Ну даєш", - пишуть в коментарях.

У сторіз Олександр заявив, що його відео - новомодне привітання близьких людей, на яке зараз йде божевільна мода, і що скоро так будуть робити всі інші слідом за ним.