"З річницею, кохана": Еллерт і Мішина з'явилися в романтичному відео

Олександр Еллерт пояснив романтичне відео, яким привітав кохану.
Гуморист Олександр Еллерт опублікував зворушливі кадри з Ксенією Мішиною, зібрані в одне відео під аудіотрек I wanna be your slave Maneskin.
Виявляється, 18 серпня - річниця Еллерта і Мішиної, тому Олександр вирішив зробити сюрприз дівчині. Більш того, після тривалого часу він знову підписався на Мішину в Instagram.
"З річницею, кохана", - написав він і залишив зелене сердечко, зазначивши Мішину.
У коментарях вибухнула справжня буря - всі накинулися на Еллерта з розпитуваннями про те, чи було взагалі розставання?читайте такожКсенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника
"Стопе, а ви не розійшлися?"- "А ви?"- відповів Еллерт в коментарях.
"Моя перша реакція - шок", "Ми нудьгували за вашою скаженою парочкою", "Ну, Еллерт", "Ну даєш", - пишуть в коментарях.
У сторіз Олександр заявив, що його відео - новомодне привітання близьких людей, на яке зараз йде божевільна мода, і що скоро так будуть робити всі інші слідом за ним.
- Нагадаємо, що після "розставання" з Олександром Еллертом Ксенія Мішина з красенем-чоловіком з'явилася на червоній доріжці Одеського кінофестивалю.
- Ксенія Мішиназявила, що кинула Олександра Еллерта ще 16 липня.
- Артист, який в цей час був з батьками, їздив до Мішиної, але потім несподівано відписався від Холостячки в соцмережах.
- Ксенія Мішина "рубонула" собі нову зачіску після розставання з Олександром Еллертом, і перейшла на українську мову.