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Поруч з будинком Меган Маркл знайшли людські останки

2 червня 2021, 16:56

Біля особняка принца Гаррі і Меган Маркл в США знайшли кістки під час ремонту дороги.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Reuters

Офіс Шерифа звернувся до судмедекспертів, щоб вони допомогли впізнати останки, які робітники знайшли під час "озеленення" дороги поруч з особняком Меган Маркл і принца Гаррі за 14,7 мільйонів доларів.

Як повідомляє Daily Mail, під час "косметичного" ремонту біля вілли знаменитої пари знайшли людські кістки.

Попередній аналіз судмедексперта показав, що останки належали молодій людині з індіанського народу чумашів, які жили в Каліфорнії близько 11 тис.років тому.

Роботи на об'єкті були зупинено, і офіс шерифа Санта-Барбари повідомив, що підтримує зв'язок з місцевою комісією корінних американців, щоб визначити подальші кроки в очікуванні результатів розслідування судово-антропологічної експертизи.

Чиновники не змогли підтвердити, чи є кістки чумашськими за походженням, але це було ймовірно, "тому що ми живемо в цьому районі", - заявила прес-секретар.читайте такожПринц Гаррі знайшов роботу керівника в США

Вона додала: "Поки у нас не буде офіційної думки судового антрополога, ми не будемо говорити інакше".

Однак влада підтвердила, що власність, на якій були виявлені останки, не мала ніякого відношення до Меган і Гаррі.

Зараз поліція чекає офіційного висновку антрополога і веде переговори з місцевою громадою корінних американців. Саме вони вирішать долю знахідки, якщо підтвердиться, що кістки належали чумашу.

До Меган і Гаррі, будинком володів російський бізнесмен Сергій Гришин, який купив його в 2009 і продав в 2020 рр.

За словами представників влади, подібних знахідок раніше не було в цьому районі.

Нагадаємо, що до США, Меган і Гаррі спочатку пару місяців жили в Канаді, але переїхали через надмірну увагу журналістів.

Як відомо, 31 березня 2020 Меган і Гаррі написали зворушливий прощальний лист - вони склали з себе повноваження членів королівської сім'ї.

Рішення про це було прийнято в січні 2020 року. Тільки влітку стала відома причина розбіжностей і розставання Меган Маркл з Букінгемським палацом.

Меган Маркл новини шоу бізнесу
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