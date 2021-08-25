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Руслана виступила в шкіряному вбранні, в якому перемогла на Євробаченні

25 серпня 2021, 21:12

На сцені енергійна Руслана з'явилася в тому ж вбранні, в якому вона перемогла на Євробаченні в Стамбулі.

Руслана Лижичко
Руслана Лижичко виступила в Олімпійському / УНІАН

Вчора, 24 серпня, в Києві, на НСК Олімпійський, відбувся великий святковий концерт ко Дню Незалежності країни за участю українських зірок.

У ньому взяла участь й запальна Руслана зі своєю піснею "Дикі танці", з англомовною версією якої вона перемогла на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення в 2004 році в Туреччині.

На сцені енергійна Руслана з'явилася в тому ж вбранні, в якому вона перемогла на Євробаченні в Стамбулі.

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З тих пір минуло вже 17 років, а артистка зовсім не змінилася.

Вона, як і тоді, виглядає прекрасно і струнко, і у неї підтягнута фігура. Тому шкіряний костюм-кроп-топ і асиметрична міні-спідниця — сидять на ній бездоганно.

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Нагадаємо, ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський відбувся урочистий концерт до Дня Незалежності з 34 знаменитими українськими артистами. Який тепер можна повністю дивитися онлайн.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві концерт легендарного італійського тенора Андреа Бочеллі в рамках програми святкування Дня Незалежності закінчився скандалом.

У центрі Києва, біля анонсованого місця проведення концерту, зібралося багато людей, проте охорона і поліція відмовилися пропускати глядачів.

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Руслана Лижичко Євробачення День Незалежності України новини України новини шоу бізнесу
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