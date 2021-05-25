Руслана Писанка пояснила, чому вона не заводить дітей

Руслана Писанка / УНІАН

Телеведуча Руслана Писанка вже 10 років живе з чоловіком Ігорем, але вони не завели дітей.

На 1+1 розпочався проект Твій день, на якому Руслана буде ведучою. На честь початку нового проекту вони з чоловіком показали журналістам ЖВЛ свій будинок, і розповіли, як так сталося, що вони так і не завели дітей.

У 55 років знаменитість досі не відчула радість материнства. Любов всього свого життя вона зустріла ще 10 років тому, проте вже тоді вважала, що народжувати їй вже пізно.

"Ми вирішили, що не будемо займатися цим питанням. Бо трошки пізно вже було починати. Знаєте, з дітьми, мені здається, або складається, або не складається", - висловилася Писанка.

У чоловіка актриси є син, який тимчасово жив з батьком в заміському будинку Руслани Писанки.

Вони порозумілися, і вона якийсь час займалася його вихованням, і багато в чому допомагала. Але зараз він вже поїхав до Черкас, але вони всі тримають зв'язок.

Також на питання про дітей відповів коханий Руслани Ігор.

"Як Боженька дасть - будуть, а як не дасть - не буде", - сказав він

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Як відомо, шоу Твій день виходить на 1+1 щодня об 11:15

Нагадаємо, що ведучий Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін нагодував лимонами ведучих Твого дня на честь посвяти в ведучі 1+1.

Всі випуски проекту Твій день можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.