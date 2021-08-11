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Керівництво Софійського заповідника натякнуло, що дозвіл на скандальну гонку може будти підроблений

11 серпня 2021, 12:44

Керівник заповідника розповіла про наслідки перегонів на Софійській площі.

Перегони на Софійській площі
Перегони на Софійській площі / Прокуратура Києва

Вранці 10 серпня іноземні гонщики з компанією Red Bull і за участю Alyona Alyona влаштували дрифтові гонки в серці Києва - на Софійській площі.

Після того, як зйомки закінчилися, площа залишилася в жалюгідному стані, але прибирати її ніхто не поспішав. Відео творців і просто перехожих викликало лють українців, які розкритикували і організатора і репершу. Але питання ліквідації наслідків залишається відкритим.

Як повідомила генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська Громадському, на очищення площі піде близько трьох днів.

"Зараз на площі працюють і комунальники, і клінінгові компанії, але дуже тяжко це відмивається. У цивілізованому світі таких запитів до місцевих адміністрацій не поступало б. Люди мали б розуміти, на якій площі вони претендують на таке "дозвілля. Ця площа бачила Володимира Хрестителя з дружиною Анною Порфірородною, Ярослава Мудрого та його дочок, які стали королевами трьох європейських країн, Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, Івана Мазепу тощо. Проводити те, що сьогодні відбулося – це треба бути взагалі безшабашними, без елементарної культури та освідчені. Це місце святе, це місце, де зародилася наша держава", - заявила вона.читайте такожПісля відкриття кримінальної справи організатори гонки в центрі Києва запросили вибачення у влади

Жінка додала, що в Києві ж є багато місць, де можна було б провести такий захід, причому без будь-яких перешкод. Також жінка ще раз підкреслила, що в заповідник не надходили ніякі запити.

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"Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, було зроблено на швидку руку, заднім числом, коли вже все сталося. У КМДА компанії відмовили, а відмовити Компанії могли тільки на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався", - додала глава заповідника.

Alyona Alyona рішуче зняла з себе відповідальність за участь в дрифті, і заявила, що компанія запевнила її в тому, що все передбачено і домовлено.

Поліція завела кримінальну справу через скандальні перегони. Прокуратура вже вилучила автомобілі зі скандальної гонки.

Alyona Alyona новини шоу бізнесу
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