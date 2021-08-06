Ротару, Лорак і Лобода - українські артисти їдуть на фестиваль Нова хвиля в Росію

Софія Ротару / УНІАН

19-го серпня в Сочі (Росія) стартує музичний фестиваль Нова Хвиля, і традиційно українські гастролери відправляються на російський фестиваль, виступати з російськими артистами-кримнашистами і любителями "ЛДНР".

На офіційному сайті фестивалю вже є перелік виступаючих, серед яких цього року більше учасників з України.

"Я назву планету ім'ям твоїм! Від радості наближення Нової Хвилі 2021 і від того, що Софія Ротару виступить на нашій сцені на концерті на честь відкриття конкурсу - 19 серпня. До швидкої зустрічі!",- йдеться в постері Нової Хвилі на офіційній сторінці фестивалю в Instagram.

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Крім того, на фестивалі виступить Мaruv, яка зібралася з туром по Україні в 2022 році, група ARTIK & ASTI, Ані Лорак. Поки що оголосили ще не всіх учасників фестивалю.читайте такожMaruv зізналася, коли влаштовує концерт у Києві та тур Україною

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Нагадаємо, організатор Нової Хвилі Ігор Крутой не розглядає можливість повернення Нової Хвилі в Юрмалу, яку покинув з початком агресії Росії в Україні.

Як відомо, з 2002 по 2014 рік нова хвиля проводилася в латвійському курорті Юрмалі, а з 2015 року, після анексії Криму, конкурс проходить в Сочі. Ідея конкурсу належить композиторам Ігорю Крутому і Раймонду Паулсу.