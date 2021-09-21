Роман Сасанчин з Голосу країни розсекретив стать майбутньої дитини / instagram.com/sasanchyn_official

Переможець вокального шоу "Голос країни-2020" Роман Сасанчин вперше розсекретив стать майбутньої дитини, яку йому вже в січні народить його наречена Іванна.

У вівторок, 21 вересня, на своїй сторінці в Instagram Роман Сасанчин зізнався, що вони з коханою чекають на дівчинку.

Вони просто посеред вулиці в місті Чортків, що на Тернопільщині, лопнули кульку, з якої посипалося рожеве конфетті. Молодий артист уточнив, що з Іванкою мріяли саме про доньку.

"У нас буде дівчинка. Дякую Богові, за все!", - емоційно написав Роман Сасанчин під відео.

"У нас буде донька. Ми чекали нашу дівчинку з самого початку, як тільки дізналися про вагітність. Відчуття підказували, що там маленька принцеска росте", – прокоментувала вагітна наречена переможця "Голосу країни".

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Шанувальники побажали дівчині здоров'я і легких пологів. Багато хто дуже радий за пару.

Роман Сасанчин - біографія

Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року в селі Садки, Заліщицького району. Роман Сасанчин почав співати з п'яти років завдяки зусиллям матері - він подякував їй за це у фіналі Голосу 10. Перший виступ Романа був на першому дзвінку в першому класі. Потім він почав давати концерти, грав і співав роликам гімн.

У 2012 році взяв участь в 1 сезоні Голос Діти, але не пройшов сліпі прослуховування. Він не здався, і в 2013 році пройшов в команду Тіни Кароль, і вони разом перемогли у 2 сезоні Голосу Діти. Після цього він отримав визнання - міністр культури тоді запросив Сасанчина до спецшколи у Львові ім.Соломії Крушельницької за класом вокал.

Він почав виступати в естрадному стилі. До 2020 року написав 3 свої пісні. Одну пісню йому подарував 1+1 - слова і музику для пісні Мамина зірка у 2015 році написали для нього Тіна Кароль і Микола Бровченко.

Крім того, Роман Сасанчин записав спільну пісню з Віктором Павликом - Моє рідне село, з якою вони не раз виступали на концертах.

У 2019 році Роман Сасанчин вирішив змінити життя, і знову пішов на Голос - він успішно пройшов сліпі прослуховування на одному з останніх кастингів, і почав підготовку для ефірів.

У дорослому проєкті Сасанчин виконав пісню Алесандро Сафіни Luna Тu, яка принесла йому перемогу на сліпих прослуховуваннях, і на самому конкурсі.

Переглянути всі випуски шоу Голос країни можна на сайті 1 + 1 video.