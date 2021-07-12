Ріанна вперше за 5 років знімає кліп і покаже там свого коханого

Ріанна і A$AP Rocky засвітилися на зйомках спільного кліпу.
Ріанна і A$AP Rocky знялися разом у новому кліпі, і західні ЗМІ стверджують, що це нова пісня Ріанни.
Як повідомляє The Cut, кліп знімають у Нью-Йорку і він обіцяє бути дуже романтичним.
Кліп стане першим за 5 років після виходу її останніх роликів на пісні Sledgehammer і Wild Thoughts.
У суботу Ріанна і A$AP Rocky разом зняли музичне відео в Бронксі, і весь цей час виглядали дуже мило.
Репер нещодавно заявив американським ЗМІ, що він близький до завершення свого наступного альбому All Smiles , який він назвав дуже романтичним, тоді як Ріанна не випускала нову музику вже п'ять років.
Видання зазначило, що коханих помітили на прогулянці після зйомок, де вони ніжно обіймалися і тіскали один одного.
Журналісти підозрюють, що це буде пісня Ріанни про коханого, і вони змінили три різних образи на зйомках.
Новий кліп має велике значення для Ріанни, так як вона останнім часом займалася розвитком інших своїх бізнесів, в тому числі дизайнерського, а це буде справжнє "повернення на велику сцену".
Ріанна і A$AP Rocky-що відомо про їхній роман
Як відомо, ще в грудні 2020 року офіційно стало відомо про роман Ріанни і A$AP Rocky. До цього співачка мала тривалі і складні відносини з мільярдером з Саудівської Аравії.
За інформацією західних ЗМІ, відносини Ріанни і A$AP Rocky почалися ще під час локдауну в 2020 році, але вони спритно з приховували.