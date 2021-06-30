Реперша Alyona Alyona похвалилася, що переїхала до бойфренда

Реперша переїхала до свого бойфренда

Популярна українська реперша Alyona Alyona оголосила, що вирішила з'їхатися з бойфрендом. Про це виконавиця написала у своєму Instagram, супроводивши новину кумедним знімком-пародією.

"У попередніх відносинах співжиття відбувалося в Баришівці на моїй території. А тепер я повинна переїхати до нього. Його квартира розташована подалі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків і готової кулінарії, центральних вуличок і клубу "Атлас" в якому за рік карантину я так і не побувала", - поділилася Олена.

При цьому реперша додала, що в квартирі коханого не вистачає місця для її речей, і в деяких побутових питаннях погляди пари розходяться:

"У цілому виходить, що нюансів багато: він хоче собаку, а я люблю кішок; мене постійно немає вдома, а він працює вдома, він любить простір та чисті поверхні, а у мене завжди все заставлено купою баночок і подарунками. І все ж, коли я думаю про те, що ми зможемо частіше бачитися, піклуватися один про одного та почнемо створювати свою сім'ю, всі проблеми відходять на другий план".

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Раніше Главред писав про те, що Alyona Alyona опублікувала чергову пародію на відомого артиста, але спочатку змінила собі стать підручними засобами.

Alyona Alyona зіпсувала чорну маску, прорізавши в ній дірочку, щоб зробити собі бутафорську бороду, і знайшла чорні боксерки. Все для того, щоб спародіювати американського актора Уїлла Смітта. Той нещодавно опублікував себе в одних трусах з обвислим животиком - кричущий кадр, які викликав суперечки. Багато фанаттк звикли бачити у ньому його героїв - привабливих ставних чоловіків.