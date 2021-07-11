Репер Серьога міцно потиснув руку Лукашенка та пристрасно обійняв його

Серьога обійнався з Лукашенком / скріншот з відео

Білоруський та український виконавець Сергій Пархоменко, більш відомий як репер Серега, під час республіканського свята "Купальні" в Білорусі міцно потиснув руку Олександру Лукашенку. І обійняв його.

Як повідомляє БЕЛТА, співак по-справжньому запалив на концерті, а під його коронного "Чорного бумера" танцювали навіть інші артисти за сценою.

На завершення свого виступу він попросив перевірити на міцність рукостискання Олександра Лукашенка, щоб не довіряти чужим думкам з цього приводу. І зробив висновок, що воно "найсильніше в Європі - Східній, Центральній та Західній".

Після виступу журналісти поцікавилися у Серьоги, що сказав йому під час рукостискання Лукашенко.

"Не скажу", - відразу відповів виконавець. Але, вже йдучи, обернувся і додав: "Сказав: молодець, чекаємо на нові хіти!"

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Раніше білоруський репер Серьога пояснив, як і навіщо забрав дітей у колишньої дружини Ололо. Він зняв короткий документальний фільм, в якому знялися його сини, й розповіли, як їм живеться з батьком.