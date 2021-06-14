Регіна Тодоренко в день свого народження повідомила про трагедію в родині

Регіна Тодоренко повідомила трагічну новину / Instagram

Відома телеведуча Регіна Тодоренко 14 червня відзначає свій день народження. Їй виповнився 31 рік.

На жаль, в такий радісний день в родині Регіни сталося горе.

Як розповіла артистка у своїх Instagram-Stories у неї помер дідусь.

"Шкода, що слідом за хорошими новинами приходять погані", – написала телеведуча. А через деякий час додала: "Мені складно підібрати слова. І я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша".

Регіна Тодоренко зараз відпочиває разом зі своїм сином Майклом в Туреччині. Її чоловік Влад Топалов залишився в Росії, щоб відновитися після операції, яку йому провели в травні.

У зв'язку з трагічною подією телеведуча вирішила відмовитися від святкування, яке було заплановане на сьогодні. Але разом з тим, вона опублікувала вранці Stories, де її вітають з днем народження улюблений син і сім'я.

читайте такожКолишня ведуча Орла і решка Регіна Тодоренко потрапила в лікарню

Зірка зазначила, що тепер щороку пам'ятатиме в день народження про кругообіг у своєму житті і смерть дідуся.

Як раніше повідомляв Главред, українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що у неї діагностували невиліковну хворобу.