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"Дитина мрії": Наомі Кемпбелл вперше розповіла про дочку в інтерв'ю

19 вересня 2021, 01:37

Доньці 51-річної супермоделі всього лише чотири місяці, але вона вже встигла приємно порадувати маму.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл розповіла про свій досвід материнства / Фото Reuters

Відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка в травні 2021 року стала мамою, вперше розповіла про свою 4-місячну доньку.

51-річна знаменитість зазначила, що їй дуже пощастило з дитиною.

"Я думаю, що у мене просто дитина мрії. Вона чудова. Вона вже дуже незалежна, дуже розумна, пильна і спить по 12 годин. Вона хороша дівчинка", - поділилася Наомі в інтерв'ю BBC HardTalk.

Знаменитість додала, що планує виховати в дочці всі необхідні цінності, щоб одного разу вона стала сильною та незалежною жінкою.

Як повідомляв Главред, у травні Наомі Кемпбелл оголосила про появу у неї дитини. До слова, селебріті ніколи не була заміжня і з 2019 року не була помічена в тривалих стосунках.

В Instagram Наомі показала крихітні ніжки дитини і написала зворушливий допыс. Однак, вона так і не пояснила, чи народила вона сама, провела усиновлення або скористалася послугами сурогатної матері.

Наоми Кэмпбелл с ребенком
Наомі Кемпбелл з дитиною / instagram.com/naomi/

В одному з інтерв'ю Кемпбелл заявила, що пожертвувала любов'ю заради кар'єри. Модель, у якої було безліч романів, так і не змогла знайти чоловіка, який став би для неї спорідненою душею і зміг би її зрозуміти.

viber
Наомі Кемпбелл новини шоу бізнесу
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