Розповнілу Ані Лорак спіймали на використанні фотошопу

Ані Лорак переборщила з фотошоп / instagram.com/anilorak/

Ані Лорак вирішила прикрасити себе на фото з Філіпом Кіркоровим - так, вона скористалася фотошопом і зробила себе стрункішою, але це саме фото опублікував Кіркоров тільки без фотошопу.

Дані знімки артисти виставили в Instagram.

Співачка прибрала зайву вагу на фото не тільки на руках і тулубі, але й на щоках, підкресливши своє підборіддя. Також вона погралася з кольором, і зробила шкіру більш засмаглою.

На фотографії, яку опублікував Кіркоров, можна побачити реальну Ані Лорак без фотошопу.

Раніше Главред писав про те, що співачка Ані Лорак і співак Сергій Лазарєв несподівано випустили свою першу колабрацію - пісню Не відпускай.

Прем'єра спільної композиції відбулася на закритті міжнародного музичного фестивалю Нова хвиля 2021, а вже сьогодні реліз доступний на всіх цифрових майданчиках.