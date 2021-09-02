Розповнілу Ані Лорак спіймали на використанні фотошопу

Співачка прибрала зайву вагу на фото не лише на руках і тулубі, але й на щоках, підкресливши своє підборіддя.
Ані Лорак вирішила прикрасити себе на фото з Філіпом Кіркоровим - так, вона скористалася фотошопом і зробила себе стрункішою, але це саме фото опублікував Кіркоров тільки без фотошопу.
Дані знімки артисти виставили в Instagram.
Співачка прибрала зайву вагу на фото не тільки на руках і тулубі, але й на щоках, підкресливши своє підборіддя. Також вона погралася з кольором, і зробила шкіру більш засмаглою.
На фотографії, яку опублікував Кіркоров, можна побачити реальну Ані Лорак без фотошопу.
Раніше Главред писав про те, що співачка Ані Лорак і співак Сергій Лазарєв несподівано випустили свою першу колабрацію - пісню Не відпускай.
Прем'єра спільної композиції відбулася на закритті міжнародного музичного фестивалю Нова хвиля 2021, а вже сьогодні реліз доступний на всіх цифрових майданчиках.