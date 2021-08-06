Розкрили сюжет першої серії 2 сезону серіалу Відьмак 2021

Відьмак 2 сезон 1 серія-сюжет / Netflix

Серіал Відьмак знову дає примарну надію фанатам творчості Анджея Сапковського. Творці серіалу розсекретили, за якою книгою зніматимуть другий сезон серіалу, і яке оповідання лежить в основі першої серії.

Новий сезон серіалу чекають вже взимку 2021 року. За словами шоураннера Лорен Шмідт-Хіссріх, другий сезон буде присвячений особливим відносинам Геральта і Цірі.

Як повідомляє Collider, і як це підтвердив Netflix у своєму Твіттері, перша серія 2 сезону Відьмака буде за оповіданням " Зерно істини "зі збірки "Останнє бажання".

Це алюзія Сапковського на казку "Красуня і чудовисько " - про людину Ніввеліна, якого колись прокляли і він став схожим на людину-ведмедя.читайте такожВідьмак 2 сезон: коли виходить продовження серіалу

"Перша серія другого сезону являє собою адаптацію оповідання Анджея Сапковського "Зерно істини". Ось що вам потрібно знати про те, як Лорен Хіссріч втілює в життя улюблену казку відьмака з Геральтом і Цірі", - пише Netflix.

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Другий сезон Відьмака складається з восьми епізодів і повинен вийти 17 грудня.читайте такожNetflix розсекретив нових акторів 2 сезону серіалу Відьмак

У другому сезоні повертається Генрі Кавілл в ролі Геральта з Рівії, Фрейя Аллан в ролі принцеси Цірі, Аня Чалотра в ролі Йенніфер та інші.

Акторський склад стає більше, оскільки він тепер включає Ясена Атура в ролі Коена. Агнес Бьорн в ролі Веріни, Пол Булліон в ролі Ламберта, Безіл Ейденбенз в ролі Ескеля, Аїша Фаб'єн Росс в ролі Лідії, Меша Сімсон в ролі Франчески, Кім Бодніа в ролі Весеміра і багато хто інший.