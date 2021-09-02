"Рана ще свіжа": Приходько відверто розповіла про стосунки з мамою

Приходько розповіла про стосунки в сім'ї / УНІАН

Відома українська співачка Анастасія Приходько поділилася одкровеннями зі свого життя і розповіла про непрості стосунки в родині в програмі Зірковий шлях.

Настя зізналася, що з мамою і молодшим братом не спілкується протягом останніх двох років.

"Цю історію я ще нікому не розповідала і поки не готова про це говорити. Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони це роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння і якогось досвіду, який у мене був, щоб просто перестати спілкуватися з усією родиною. Я так скажу: зрада - це великий біль", - розповіла Приходько.

Також, за її словами, в цьому винна сама мати, яка "практично не цікавиться онуками". Наймолодшого - Луку вона ще жодного разу не бачила, а старшого - тільки п'ять разів.

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"Вона Луку навіть не бачила. Вона і Гордія не бачила... Якщо порахувати за весь період, коли ми спілкувалися, максимум разів п'ять. Напевно, дуже зайнята людина", - додала Настя.

Раніше українська співачка Анастасія Приходько, яка вже встигла побувати в політиці і повернутися, різко відреагувала на скандал навколо пісні Зіброва, і заявила, що на концерт до Дня Незалежності України покликали артистів, які не відмовилися від гастролей в Росії.