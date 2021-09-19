Пугачова крутила пристрасний роман із відомим бардом - ЗМІ

Пугачова крутила роман з Розембаумом-ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що між відомою співачкою Аллою Пугачовою і російським бардом Олександром Розенбаумом нібито був роман, повідомляти МК.

За інформацією журналіста Дениса Сорокіна, Примадонна нібито спеціально їздила до Розенбаума на побачення до Ленінграду, хоча в той час була заміжньою жінкою.

За словами журналіста, це було наприкінці 80-х років. Тоді артистка була одружена з концертним директором і продюсером Євгеном Болдіним.

"Кажуть, що з Аллою Борисівною у них (із Розенбаумом, - ред.) був пристрасний роман", — сказав Сорокін.

Сам Розенбаум в одному з інтерв'ю підтвердив, що відчув до Пугачової глибоку симпатію відразу ж після першого знайомства. Однак він відмовляється відповідати на питання про роман між ними.

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Раніше Галкін показав Пугачову в білому сарафані або нічній сорочці з відкритими плечима і таким величезним декольте, що воно не утримувало груди.

Також нагадаємо, Максим Галкін нарвався на комплімент від дружини Алли Пугчевой, коли презентував їй свій новий подарунок.

Відео з презентацією він опублікував у своєму Instagram в стилі зйомки від першої особи. Він запитав у неї, чи хороший їхній новий автомобіль.